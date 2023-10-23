Арина Аверина: «Руководство России уделяет огромное внимание спорту, это очень важно. Если 2024-й станет Годом спорта, будет здорово»
Гимнастка Арина Аверина отметила интерес руководства РФ к спорту.
«Действительно, руководство страны уделяет огромное внимание спорту, и это очень важно. У нас идет большая популяризация разных видов, в том числе художественной гимнастики.
Мы видим, как в залах становится больше детей, видим их заинтересованность, и это очень приятно. Если 2024-й станет Годом спорта, это будет здорово», – сказала пятикратная чемпионка мира Арина Аверина.
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