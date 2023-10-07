Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеева признана лучшей молодой спортсменкой Европы

Теги художественная гимнастика сборная Германии по художественной гимнастике Дарья Варфоломеева Гимнастика

Гимнастка Дарья Варфоломеева признана лучшей молодой спортсменкой Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (EOC).

16-летняя Варфоломеева стала лауреатом премии имени Петра Нуровского. Первое место с ней разделил турецкий пловец Кузей Тунчелли. Оба набрали одинаковое количество голосов.

Варфоломеева родилась в Барнауле и до 2018 года представляла регион на внутрироссийских соревнованиях, после чего переехала с семьей в Германию. 

На чемпионате мира 2023 года по художественной гимнастике в Валенсии выиграла пять золотых медалей, всего на ее счету шесть побед на ЧМ. 

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3 комментария

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avcgloronalduMU
где заявления минспорта и Винер, что РФ никого не потеряла и что уезжают так себе спортсмены?))
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Байкальский
Ответ avcgloronalduMU
где заявления минспорта и Винер, что РФ никого не потеряла и что уезжают так себе спортсмены?))
В России она кавырнадцатая, и никогда бы не стала чемпионкой мира, участвуй наши и белорусы.
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