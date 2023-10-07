Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеева признана лучшей молодой спортсменкой Европы

Гимнастка Дарья Варфоломеева признана лучшей молодой спортсменкой Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (EOC).

16-летняя Варфоломеева стала лауреатом премии имени Петра Нуровского. Первое место с ней разделил турецкий пловец Кузей Тунчелли. Оба набрали одинаковое количество голосов.

Варфоломеева родилась в Барнауле и до 2018 года представляла регион на внутрироссийских соревнованиях, после чего переехала с семьей в Германию.

На чемпионате мира 2023 года по художественной гимнастике в Валенсии выиграла пять золотых медалей, всего на ее счету шесть побед на ЧМ.