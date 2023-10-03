Ирина Винер: «Получили приглашение от Сингапура на детские соревнования. А на следующий день нам говорят, что руководство страны отказало»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Винер сообщила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Сингапур.

«Мы получили приглашение от Сингапура на детские соревнования, а на следующий день нам говорят, что руководство страны отказало.

Хотя там только дети, даже нет взрослых соревнований», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Ирина Винер: «Зачем ехать на Олимпиаду, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему мы должны унижаться?»

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1 комментарий

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Шмуэль Дадист
Сначала сделают вид спорта детским, а потом чуть что, у нас дети. Дома сидите.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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