Ирина Винер: «Получили приглашение от Сингапура на детские соревнования. А на следующий день нам говорят, что руководство страны отказало»

Винер сообщила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Сингапур.

«Мы получили приглашение от Сингапура на детские соревнования, а на следующий день нам говорят, что руководство страны отказало.

Хотя там только дети, даже нет взрослых соревнований», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Ирина Винер: «Зачем ехать на Олимпиаду, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему мы должны унижаться?»