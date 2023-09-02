Никита Нагорный: «Уровень своей готовности от максимальной формы оценил бы процентов на 40»

Гимнаст Никита Нагорный оценил свою форму после выступления на Кубке России.

Спортсмен стал первым из россиян в вольных упражнениях (победил белорус Егор Шарамков) и седьмым в упражнениях на коне.

«Уровень своей готовности от максимальной формы я бы оценил процентов на 40.

Я не был готов на этом турнире делать многоборье – чтобы выходить выступать на всех снарядах, нужно их пройти как минимум три-четыре раза на тренировках. Я сделал это один раз, после этого появились проблемы с плечами. Было принято решение не делать кольца, но собраться на другие снаряды.

Считаю, что сегодня я достойно выступил как в вольных упражнениях, так и на коне. Несмотря на свое падение на коне, я сделал свою программу очень чисто. Она по красоте исполнения была на уровне чемпионатов Европы и мира, но, к сожалению, я упал, из-за чего была большая сбавка в оценке.

Выполнил сегодня программу-максимум, выиграв золото Кубка России в вольных упражнениях, теперь мне нужно завтра достойно выступить на брусьях, перекладине и в опорном прыжке», – сказал .

Также гимнаст прокомментировал решение судей оштрафовать его за то, что он махал зрителям.

«Судьи определили у меня неспортивное поведение во время упражнения на коне. Как они мне сказали, я руками сделал что-то не то. Хотя мы все старались заводить публику. Но главное, что всем зрителям мое выступление понравилось», – добавил он.