Никита Нагорный: «Уровень своей готовности от максимальной формы оценил бы процентов на 40»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Кубок России Никита Нагорный Гимнастика

Гимнаст Никита Нагорный оценил свою форму после выступления на Кубке России.

Спортсмен стал первым из россиян в вольных упражнениях (победил белорус Егор Шарамков) и седьмым в упражнениях на коне.

«Уровень своей готовности от максимальной формы я бы оценил процентов на 40.

Я не был готов на этом турнире делать многоборье – чтобы выходить выступать на всех снарядах, нужно их пройти как минимум три-четыре раза на тренировках. Я сделал это один раз, после этого появились проблемы с плечами. Было принято решение не делать кольца, но собраться на другие снаряды.

Считаю, что сегодня я достойно выступил как в вольных упражнениях, так и на коне. Несмотря на свое падение на коне, я сделал свою программу очень чисто. Она по красоте исполнения была на уровне чемпионатов Европы и мира, но, к сожалению, я упал, из-за чего была большая сбавка в оценке.

Выполнил сегодня программу-максимум, выиграв золото Кубка России в вольных упражнениях, теперь мне нужно завтра достойно выступить на брусьях, перекладине и в опорном прыжке», – сказал Нагорный.

Также гимнаст прокомментировал решение судей оштрафовать его за то, что он махал зрителям.

«Судьи определили у меня неспортивное поведение во время упражнения на коне. Как они мне сказали, я руками сделал что-то не то. Хотя мы все старались заводить публику. Но главное, что всем зрителям мое выступление понравилось», – добавил он.

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