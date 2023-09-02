Тренер Алфосов: «Иван Куляк имеет все шансы вернуться в обойму сборной. Он у нас парень с характером»

Тренер гимнаста Ивана Куляка считает, что он имеет все шансы вернуться в сборную.

Накануне Куляк стал бронзовым призером Кубка России в личном многоборье по спортивной гиманстике. В мае он отбыл дисквалификацию Фонда гимнастической этики (GEF) за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира 2022 года в Дохе.

«Я немного удивлен тем, как выступил в многоборье Ваня Куляк. У этого гимнаста была очень серьезная травма, мы его долго не видели на сборах национальной команды. Но он нашел в себе силы восстановиться и достойно выступать. Куляк после этого старта имеет все шансы вернуться в обойму сборной.

Я его знаю достаточно давно, он у нас парень с характером. И эта его внутренняя крепость позволила ему быстро восстановиться после травмы», – сказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Тренер также оценил перспективы Даниела Маринова, одержавшего победу на Кубке России.

«Мы еще раньше заявляли, что у нас растет молодой гимнаст Маринов, который может стать лидером национальной команды. И это произошло, в этом году у нас произошла определенная смена поколений.

Сегодня молодые гимнасты составляют очень серьезную конкуренцию своим старшим и более опытным товарищам на всех снарядах и даже в многоборье. И то, что на Кубке России все медали в многоборье выиграли молодые гимнасты, нельзя назвать случайностью, и я очень доволен прогрессом нашей молодежи.

Конечно, они допускают еще немало ошибок, им над многим еще нужно работать. Но ребята показывают современные комбинации международного уровня, чтобы быть конкурентоспособными в мире», – заявил Алфосов.