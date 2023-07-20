Глава ФСГР Титов: «Для нас красной линией является подписание любых политических деклараций в обмен на нейтральный статус»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике FIG ФСГР Василий Титов Гимнастика

Василий Титов прокомментировал новость о допуске гимнастов в нейтральном статусе.

Международная федерация гимнастики (FIG) ранее приняла решение допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям как индивидуальных нейтральных атлетов.

«Безусловно, решение FIG является большим шагом вперед. В течение двух-трех недель международная федерация объявит условия нейтральности.

Они знают наши красные линии. Для нас красной линией является подписание любых политических деклараций в обмен на нейтральный статус.

Сначала мы получим эти условия, поймем, кто может претендовать на официальное участие в турнирах и затем будем решать», – сказал глава Федерации спортивной гимнастики России.

2 комментария

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Кавабунга Шреддоголовый
Пора уже появиться пользователю с ником "Красно-коричневые линии российских чинуш"
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чекушка вина
у деда другие планы на красные линии
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