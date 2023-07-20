Глава ФСГР Титов: «Для нас красной линией является подписание любых политических деклараций в обмен на нейтральный статус»

Василий Титов прокомментировал новость о допуске гимнастов в нейтральном статусе.

Международная федерация гимнастики (FIG) ранее приняла решение допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям как индивидуальных нейтральных атлетов.

«Безусловно, решение FIG является большим шагом вперед. В течение двух-трех недель международная федерация объявит условия нейтральности.

Они знают наши красные линии. Для нас красной линией является подписание любых политических деклараций в обмен на нейтральный статус.

Сначала мы получим эти условия, поймем, кто может претендовать на официальное участие в турнирах и затем будем решать», – сказал глава Федерации спортивной гимнастики России.