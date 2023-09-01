Виктория Листунова: «Надеемся, скоро выйдет вердикт по условиям допуска, от него и будем плясать. Предыдущие, мягко сказать, некорректные»

Гимнастка Виктория Листунова высказалась о допуске к международным стартам.

В июле Международная федерация гимнастики (FIG) решила допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. В сентябре FIG должна опубликовать дополнительные критерии допуска.

«С мотивацией у меня все в порядке. Конечно, обидно, что все так происходит, но, с другой стороны, возможно, так и нужно.

Надеемся, что скоро выйдет вердикт по условиям допуска, от него и будем плясать дальше. Также надеемся, что будут хорошие условия, потому что предыдущие, мягко сказать, для нас некорректные», – сказала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова.

31 августа спортсменка выиграла индивидуальное многоборье на Кубке России в Сочи.

– На вольных упражнениях я поспешила сделать толчок, поэтому у меня не хватило крутки по двойному сальто, в связи с чем и произошло падение. Тем не менее все‑таки удалось стать первой. Рада, что смогла совладать с нервами на бревне, смогла собраться и все сделать от начала до конца, что было для меня очень важно.

– Соревнования проводятся на курорте, удается ли спортсменом отдыхать на пляже во время турнира?

– Честно, нет. Море только видела, но не отдыхала. С одной стороны, хочется, но с другой – я же выступаю, хочется показать хорошие результаты здесь. И только потом уже отдыхать. Пока хочется не отвлекаться, хотя, кажется, что иногда чуть‑чуть можно и отдохнуть, – отметила Листунова.