Нагорный о возможном завершении карьеры: «Впервые словил чувство бесполезности в зале. Где-то рядом стучится новый этап моей жизни»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Никита Нагорный Гимнастика

Олимпийский чемпион Никита Нагорный поделился мыслями о возможном завершении карьеры.

«Сейчас будет немного демотивации, но это крик души. Впервые словил чувство бесполезности в зале…

Я всегда обещал себе с мужеством принять решение, когда заканчивать с профессиональной карьерой! И, если не ошибаюсь, сейчас впервые я чувствую этот сигнал…

Где-то рядом стучится новый этап моей жизни… Но пока не понимаю, что с этим делать! И эмоционально тоже», – написал 26-летний гимнаст в телеграм-канале.

4 комментария

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Из ГД уже позвонили
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Нагорный давно уже преданный адепт власти... Главнокомандующий Юнармии)
Не затеряется в новой жизни..
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Новый этап называется депутатство?
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