Департаменты спорта Воронежской области: «Мельникова по вопросу оказания финансовой поддержки после получения гранта не обращалась»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике детский спорт Ангелина Мельникова Матч ТВ Гимнастика

Ангелина Мельникова не обращалась за финансовой помощью в департамент спорта Воронежской области.

Об этом сообщили в пресс-службе организации. 

Ранее Мельникова в соцсети рассказала о финансовых проблемах своей школы спортивной гимнастики, которая является социальным проектом. Спортсменка сообщила, что средства гранта, выделенные для проекта, закончатся 30 июня, а одобрение нового гранта пока не получено.

«В начале этого года в Воронеже по инициативе олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой была открыта школа спортивной гимнастики. На проект из областного бюджета выделили грант в 5 миллионов рублей со сроком освоения до 30 июня 2023 года. Школа появилась по программе «Социальный спортивный проект с Олимпийскими чемпионами» конкурса АНО «Образ Будущего».

Проект олимпийской чемпионки ожидаемо вызвал большой ажиотаж среди жителей Воронежской области и демонстрировал перспективы. Однако, по информации из открытых источников, с некоторых пор Ангелина Мельникова испытывает финансовые трудности при реализации проекта.

Говоря об освоении гранта, необходимо подчеркнуть, что формирование бюджета проекта и целевое расходование грантовых средств является обязанностью руководителя проекта.

При этом следует отметить, что, несмотря на наличие возможных финансовых трудностей при реализации проекта, в департамент физической культуры и спорта Воронежской области Ангелина Мельникова по вопросу оказания финансовой поддержки после получения гранта не обращалась.

В связи с этим возможность оказания дополнительной финансовой помощи не рассматривалась», — сообщили в пресс‑службе департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

«Печальная история с поддержкой детского спорта. Почти никому он не нужен, а у нас денег нет». Ангелина Мельникова о благотворительной школе

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