Департаменты спорта Воронежской области: «Мельникова по вопросу оказания финансовой поддержки после получения гранта не обращалась»

Ангелина Мельникова не обращалась за финансовой помощью в департамент спорта Воронежской области.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ранее Мельникова в соцсети рассказала о финансовых проблемах своей школы спортивной гимнастики, которая является социальным проектом. Спортсменка сообщила, что средства гранта, выделенные для проекта, закончатся 30 июня, а одобрение нового гранта пока не получено.

«В начале этого года в Воронеже по инициативе олимпийской чемпионки была открыта школа спортивной гимнастики. На проект из областного бюджета выделили грант в 5 миллионов рублей со сроком освоения до 30 июня 2023 года. Школа появилась по программе «Социальный спортивный проект с Олимпийскими чемпионами» конкурса АНО «Образ Будущего».

Проект олимпийской чемпионки ожидаемо вызвал большой ажиотаж среди жителей Воронежской области и демонстрировал перспективы. Однако, по информации из открытых источников, с некоторых пор Ангелина Мельникова испытывает финансовые трудности при реализации проекта.

Говоря об освоении гранта, необходимо подчеркнуть, что формирование бюджета проекта и целевое расходование грантовых средств является обязанностью руководителя проекта.

При этом следует отметить, что, несмотря на наличие возможных финансовых трудностей при реализации проекта, в департамент физической культуры и спорта Воронежской области Ангелина Мельникова по вопросу оказания финансовой поддержки после получения гранта не обращалась.

В связи с этим возможность оказания дополнительной финансовой помощи не рассматривалась», — сообщили в пресс‑службе департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

«Печальная история с поддержкой детского спорта. Почти никому он не нужен, а у нас денег нет». Ангелина Мельникова о благотворительной школе