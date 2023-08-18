Ирина Винер: «9 сентября гимнастки выступят с Лепсом на концерте, посвященном дню Москвы»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ТАСС Гимнастика

Винер рассказала, что российские гимнастки выступят на концерте с Григорием Лепсом.

«У нас будет 9 сентября концерт, посвященный дню Москвы, с Лепсом (во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой – Sports.ru).

В день флага России, 22 августа, у нас будет концерт с группой «Kvatro». Так что наша программа очень разнообразная.

Дети все время должны переключаться от одного вида музыки к другому», – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер

5 комментариев

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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Oleg Olegov
Так я узнал, что у России есть День Флага.
под песню я уеду жить в Лондон
+1
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Oleg Olegov
Так я узнал, что у России есть День Флага.
0
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Уся Ваткин
Субботник у людей
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михаил почта
на бэк-подтанцовке?
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Александр Рыбаков
Ответ Уся Ваткин
Субботник у людей
два.
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