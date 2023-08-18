Гимнаст Белявский о допуске до международных стартов: «Нереальные условия. Спортсмен за все должен платить сам, командой не сможем поехать – только снаряды»

Гимнаст Давид Белявский считает условия допуска россиян нереальными.

– Недавно Международная федерация гимнастики допустила россиян до международных стартов. Такое решение стало для вас сюрпризом?

– Нет, не стало. Они вроде бы сказали, что нас допускают, но там такие условия... Там спортсмен сам должен оплачивать свои поездки, а не федерация или министерство спорта, за все должен платить сам. И командой мы все равно не сможем поехать, они нам оставили только снаряды – и все.

Можем поехать только лично: пройти личный отбор по этапам Кубка Мира и только по снарядам. Мы не сможем бороться в многоборье и в командных первенствах.

– Кто-то на такое согласится?

– Кто-то может и согласится, некоторые уже уехали куда-то в другие страны. Они уже там готовятся ездить на соревнования. Думаю, что большинство откажется.

– Получается, они все равно не допустили нас?

– Они сделали такие условия... Говорят, что как бы нас допустили, но по факту создали нереальные условия, – сказал олимпийский чемпион в командном многоборье.