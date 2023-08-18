Гимнаст Белявский о допуске до международных стартов: «Нереальные условия. Спортсмен за все должен платить сам, командой не сможем поехать – только снаряды»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике FIG Давид Белявский Гимнастика

Гимнаст Давид Белявский считает условия допуска россиян нереальными.

Недавно Международная федерация гимнастики допустила россиян до международных стартов. Такое решение стало для вас сюрпризом?

– Нет, не стало. Они вроде бы сказали, что нас допускают, но там такие условия... Там спортсмен сам должен оплачивать свои поездки, а не федерация или министерство спорта, за все должен платить сам. И командой мы все равно не сможем поехать, они нам оставили только снаряды – и все.

Можем поехать только лично: пройти личный отбор по этапам Кубка Мира и только по снарядам. Мы не сможем бороться в многоборье и в командных первенствах.

Кто-то на такое согласится?

– Кто-то может и согласится, некоторые уже уехали куда-то в другие страны. Они уже там готовятся ездить на соревнования. Думаю, что большинство откажется.

Получается, они все равно не допустили нас?

– Они сделали такие условия... Говорят, что как бы нас допустили, но по факту создали нереальные условия, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 в командном многоборье.

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14 комментариев

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Ivan85
привыкли свои игрушки никому не интересные из бюджета оплачивать, а тут всё, кирдык
+20
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Вечно в бане
Попробуйте спонсоров найти, что-ли?
Краудфандингом займитесь, я не знаю.

А если вы вот вообще никому не интересны, так и нефига жаловаться.
+14
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Александр Скворцов
Не надо ныть, пора привыкать к новой реальности и искать выход из создавшейся ситуации. Профессиональный спорт это тяжёлое бремя.
+9
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Oleg152762
На олимпиаду хочу, но платить за это не буду. Интересная логика. Иногда кажется, что это наследие советского прошлого. Может быть, не всё хорошо было с качеством, но медицина, образование, жилье - всё государство давало. Понятно, что не всегда это было что-то лучшее, но всё же. Вот отсюда и пошла эта убежденность в том, что государство что-то должно. А самому побарахтаться? Может быть, масло и получится?
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Montenegro Serbian
Ответ Ivan85
привыкли свои игрушки никому не интересные из бюджета оплачивать, а тут всё, кирдык
Не, ну это тоже странная претензия.

Я хоть и против гос.денег в проф.спорте. Но что теперь, вообще уничтожить часть видов спорта в РФ, только потому-что если им сейчас обрезать финансирование, они просто исчезнут. Кому из обычных спонсоров интересна художественная гимнастика в такое время, где самим бы без штанов не остаться с долларом по 100 рублей?
Естественно требование финансировать поездки только из своего кармана, просто невыполнимо. Гимнастки же не теннисисты и не футболисты.
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rinat_rin
Профессионального спортсмена заставляют самого оплачивать свои тренировки, сборы и участия в соревнованиях! Ужас! Так доберутся до биатлонистов, лыжников, футболистов, хоккеистов и фигуристов. Это заговор англосаксов против наших традиций и скреп.
Предлагаю ежегодно проводить спартакиады и выплачивать всем участникам премиальные, превышающие призовые на ЧЕ и ЧМ в 10 раз. Пусть обзавидуются!
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Uriy walmart
Ответ Вечно в бане
Попробуйте спонсоров найти, что-ли? Краудфандингом займитесь, я не знаю. А если вы вот вообще никому не интересны, так и нефига жаловаться.
Не, легче в депутаты
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radio_weiss
Не очень понятно, почему закрыто многоборье. Хотелось бы узнать, чем мотивировано это глупое решение.
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Павел Мельников
Такой прецедент может серьезно поменять отношение к профессиональному спорту в стране. Может, хоть где-нибудь от бюджетных денег откажутся.
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Вечно в бане
Ответ Montenegro Serbian
Не, ну это тоже странная претензия. Я хоть и против гос.денег в проф.спорте. Но что теперь, вообще уничтожить часть видов спорта в РФ, только потому-что если им сейчас обрезать финансирование, они просто исчезнут. Кому из обычных спонсоров интересна художественная гимнастика в такое время, где самим бы без штанов не остаться с долларом по 100 рублей? Естественно требование финансировать поездки только из своего кармана, просто невыполнимо. Гимнастки же не теннисисты и не футболисты.
Как я выше писал, пусть у людей просят. А если никто не даст, так лучше да, вообще уничтожить, чем тратить бюджетные деньги на виды спорта, которые никто не смотрит, и которые никому не интересны.
Тем более, что «уничтожить» - слишком громкое слово, как занимались дети художественной гимнастикой, так и будут заниматься. А кто хотел этим несколько лет на жизнь зарабатывать, а потом в госдуму сесть - извините, учитесь добывать деньги сами, сейчас всем тяжело.
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