Гимнаст Белявский о допуске до международных стартов: «Нереальные условия. Спортсмен за все должен платить сам, командой не сможем поехать – только снаряды»
Гимнаст Давид Белявский считает условия допуска россиян нереальными.
– Недавно Международная федерация гимнастики допустила россиян до международных стартов. Такое решение стало для вас сюрпризом?
– Нет, не стало. Они вроде бы сказали, что нас допускают, но там такие условия... Там спортсмен сам должен оплачивать свои поездки, а не федерация или министерство спорта, за все должен платить сам. И командой мы все равно не сможем поехать, они нам оставили только снаряды – и все.
Можем поехать только лично: пройти личный отбор по этапам Кубка Мира и только по снарядам. Мы не сможем бороться в многоборье и в командных первенствах.
– Кто-то на такое согласится?
– Кто-то может и согласится, некоторые уже уехали куда-то в другие страны. Они уже там готовятся ездить на соревнования. Думаю, что большинство откажется.
– Получается, они все равно не допустили нас?
– Они сделали такие условия... Говорят, что как бы нас допустили, но по факту создали нереальные условия, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 в командном многоборье.
Краудфандингом займитесь, я не знаю.
А если вы вот вообще никому не интересны, так и нефига жаловаться.
Я хоть и против гос.денег в проф.спорте. Но что теперь, вообще уничтожить часть видов спорта в РФ, только потому-что если им сейчас обрезать финансирование, они просто исчезнут. Кому из обычных спонсоров интересна художественная гимнастика в такое время, где самим бы без штанов не остаться с долларом по 100 рублей?
Естественно требование финансировать поездки только из своего кармана, просто невыполнимо. Гимнастки же не теннисисты и не футболисты.
Предлагаю ежегодно проводить спартакиады и выплачивать всем участникам премиальные, превышающие призовые на ЧЕ и ЧМ в 10 раз. Пусть обзавидуются!
Тем более, что «уничтожить» - слишком громкое слово, как занимались дети художественной гимнастикой, так и будут заниматься. А кто хотел этим несколько лет на жизнь зарабатывать, а потом в госдуму сесть - извините, учитесь добывать деньги сами, сейчас всем тяжело.