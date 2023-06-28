Симона Байлс впервые после Олимпиады выступит на соревнованиях

Теги спортивная гимнастика сборная США жен Симона Байлс Гимнастика

Американская гимнастка Симона Байлс впервые после Игр в Токио выступит на соревнованиях.

Она планирует принять участие в турнире US Classic, который пройдет в августе в Чикаго. 

Байлс 26 лет, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой и 19-кратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике. 

На Олимпиаде-2020 (прошла в 2021 году) Симона прекратила выступление в финале командного многоборья после опорного прыжка. Гимнастка объяснила это психологическими проблемами. Она также снялась с личных финалов, за исключением упражнений на бревне, где взяла бронзу. 

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1 комментарий

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За Валенсию с 1999
Страшнющая...
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