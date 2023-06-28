Симона Байлс впервые после Олимпиады выступит на соревнованиях

Американская гимнастка Симона Байлс впервые после Игр в Токио выступит на соревнованиях.

Она планирует принять участие в турнире US Classic, который пройдет в августе в Чикаго.

Байлс 26 лет, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой и 19-кратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике.

На Олимпиаде-2020 (прошла в 2021 году) Симона прекратила выступление в финале командного многоборья после опорного прыжка. Гимнастка объяснила это психологическими проблемами. Она также снялась с личных финалов, за исключением упражнений на бревне, где взяла бронзу.