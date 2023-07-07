Российские гимнастки Арина и Ксения Юняшины будут выступать за Турцию

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) сборная Турции чемпионат мира среди юниоров Ксения Юняшина Арина Юняшина Гимнастика

Российские художественные гимнастки Арина и Ксения Юняшины будут представлять Турцию.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин. 

Ожидается, что 14-летние спортсменки выступят за Турцию в групповых упражнениях на юниорском чемпионате мира, который стартует 7 июля в Клуж-Напоке (Румыния).

«Мама сестер Юняшиных осенью прошлого года приняла решение переехать в Турцию на постоянное место жительства и собирала все документы. Ксения здесь выступала в индивидуальной программе, Арина – в групповых упражнениях. Но ни в каких списках сборных страны они не значились. Сейчас в Турции, как я знаю, они выступают в групповых упражнениях.

Дети уехали вслед за мамой, в их переходе я не вижу ничего предосудительного. Для российской художественной гимнастики их отъезд не является какой-то потерей, это спортсменки четвертого-пятого эшелона и не рассматривались в качестве кандидаток в сборные команды России. Но девочки неплохие для этого возраста», – рассказал Старкин.

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2 комментария

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Любитель побеждать
Будут Ар и Ксан Юняш
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Lora Kostadinova
Из всех подобных статей у меня осталось впечатление, что цель состоит в том, чтобы выделить кого-то с осуждением, и правда в том, что эти спортсмены не получили развития и реализации со стороны федераций. Больше нечего обсуждать, кто, где и за кого решил соревноваться. Налог на общественное мнение никто не платит.
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