Российские гимнастки Арина и Ксения Юняшины будут выступать за Турцию

Российские художественные гимнастки Арина и Ксения Юняшины будут представлять Турцию.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин.

Ожидается, что 14-летние спортсменки выступят за Турцию в групповых упражнениях на юниорском чемпионате мира, который стартует 7 июля в Клуж-Напоке (Румыния).

«Мама сестер Юняшиных осенью прошлого года приняла решение переехать в Турцию на постоянное место жительства и собирала все документы. Ксения здесь выступала в индивидуальной программе, Арина – в групповых упражнениях. Но ни в каких списках сборных страны они не значились. Сейчас в Турции, как я знаю, они выступают в групповых упражнениях.

Дети уехали вслед за мамой, в их переходе я не вижу ничего предосудительного. Для российской художественной гимнастики их отъезд не является какой-то потерей, это спортсменки четвертого-пятого эшелона и не рассматривались в качестве кандидаток в сборные команды России. Но девочки неплохие для этого возраста», – рассказал Старкин.