Валентина Родионенко: «Обвинения Родченкова не могут ни на что повлиять, потому что Россия давно за все ответила. Ничего нового он не расскажет»

Валентина Родионенко высказалась о новой книге Григория Родченкова.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории анонсировал новую книгу о допинге в России. Первая книга Родченкова вышла в 2020 году.

« – идиот. Уехал из страны и поливает ее грязью. Что можно сказать про него хорошего?

Он начал высказываться сейчас, так как чувствует, что Международный олимпийский комитет пытается поменять свою позицию. Ему надо добавить гадостей, он хочет добиться того, чтобы МОК не принял решение о нашем допуске. Именно поэтому он начал критиковать .

Эти обвинения не могут ни на что повлиять, потому что Россия давно за все ответила. Ничего нового он не расскажет, уже не к чему придраться», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.