Дина Аверина о молодом человеке: «Не буду говорить, кто это, счастье любит тишину. Он не профессиональный спортсмен, раньше играл в футбол»

Дина Аверина ответила на вопрос, есть ли у нее молодой человек.

– С кем ходите в ресторан?

– В последнее время точно не с Аришей.

– А кто счастливчик?

– Я не буду говорить.

– Но ты счастлива?

– Я не буду говорить, потому что я придерживаюсь мнения, что счастье любит тишину. Я боюсь, что сглазят. Да, я счастлива.

– Ну дай какую-нибудь подсказку? Из какой сферы этот человек?

– Сейчас ты мне напоминаешь, тренеров, когда они узнали. Ирина Александровна (Винер), кстати, не знает.

Это чисто случайно было на тренировке. Я говорю: я сегодня не выспалась, мне тяжело работать. Но я нормально потренировалась, все было хорошо.

Они спрашивают: а что это так случилось? И говорят: идите, погуляйте с кем-нибудь, или у вас никого нет? И я такая: ну почему нет? И все, и замолчала.

И они как хвостик за мной ходили: ну кто, кто? А как зовут? А как выглядит? А есть фото, ну покажи, пожалуйста.

– У тебя в семье кто будет главным?

– Я. Я привыкла командовать, но в то же время я прислушиваюсь к мнению.

– Твой нынешний кавалер знает, что он попадет под каблук?

– Нет. Но когда нужно решить, куда мы пойдем, всегда спрашивает меня, а я всегда говорю: сам решай, куда.

– Какой хороший футболист.

– Не футболист. А, блин! Ну хотя... он не профессиональный спортсмен, да, раньше играл в футбол.

– Какие тебе мужчины нравятся?

– Те, которые заботились бы обо мне, ухаживали и любили. Потому что я устала от того, что все я на себе тащу, что я должна всем все доказывать.

Хочу просто сесть, чтобы меня обняли – и все, и я отдохнула и расслабилась. И чтобы меня любили обязательно, – сказала Аверина.