Дина Аверина о молодом человеке: «Не буду говорить, кто это, счастье любит тишину. Он не профессиональный спортсмен, раньше играл в футбол»
Дина Аверина ответила на вопрос, есть ли у нее молодой человек.
– С кем ходите в ресторан?
– В последнее время точно не с Аришей.
– А кто счастливчик?
– Я не буду говорить.
– Но ты счастлива?
– Я не буду говорить, потому что я придерживаюсь мнения, что счастье любит тишину. Я боюсь, что сглазят. Да, я счастлива.
– Ну дай какую-нибудь подсказку? Из какой сферы этот человек?
– Сейчас ты мне напоминаешь, тренеров, когда они узнали. Ирина Александровна (Винер), кстати, не знает.
Это чисто случайно было на тренировке. Я говорю: я сегодня не выспалась, мне тяжело работать. Но я нормально потренировалась, все было хорошо.
Они спрашивают: а что это так случилось? И говорят: идите, погуляйте с кем-нибудь, или у вас никого нет? И я такая: ну почему нет? И все, и замолчала.
И они как хвостик за мной ходили: ну кто, кто? А как зовут? А как выглядит? А есть фото, ну покажи, пожалуйста.
– У тебя в семье кто будет главным?
– Я. Я привыкла командовать, но в то же время я прислушиваюсь к мнению.
– Твой нынешний кавалер знает, что он попадет под каблук?
– Нет. Но когда нужно решить, куда мы пойдем, всегда спрашивает меня, а я всегда говорю: сам решай, куда.
– Какой хороший футболист.
– Не футболист. А, блин! Ну хотя... он не профессиональный спортсмен, да, раньше играл в футбол.
– Какие тебе мужчины нравятся?
– Те, которые заботились бы обо мне, ухаживали и любили. Потому что я устала от того, что все я на себе тащу, что я должна всем все доказывать.
Хочу просто сесть, чтобы меня обняли – и все, и я отдохнула и расслабилась. И чтобы меня любили обязательно, – сказала Аверина.
- Да
- А скажи что-нибудь на содержанском.
- Счастье любит тишину
)))
Многие наши футболисты не профессиональные спортсмены...