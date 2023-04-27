Дина Аверина о том, планирует ли соревноваться в 2024 году: «Может быть, и нет»
Дина и Арина Аверины рассказали, собираются ли они продолжать карьеру до Олимпиады-2024.
– Многие спортсмены говорят, что Олимпиады у нас не будет. Ты думаешь, что будет Париж?
Арина: Как-то слабо уже верится. Но какая-то надежда есть.
– У тебя Олимпиада одна была.
Арина: Да. Хотелось бы еще поехать.
– Я смогу сходить на ваши соревновательные выступления в 2024-м? Или 2023-й для вас окажется последним?
Арина: Сможешь.
Дина: Я скажу так: на мои, может быть, и не сможешь.
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