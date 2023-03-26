Гимнастка Полстяная: «В Латвии резко изменилось отношение к русским. Чувствуешь негатив и лишний раз подумаешь, говорить тебе на русском языке или нет»

Теги художественная гимнастика FIG сборная России (художественная гимнастика) дискриминация Елизавета Полстяная сборная Латвии (художественная гимнастика) Гимнастика

Гимнастка Елизавета Полстяная рассказала о негативном отношении к русским в Латвии.

Полстяная выросла в России, но в 2018 году получила гражданство Латвии и с тех пор представляла ее на международных турнирах. Но в прошлом году гимнастка заявила, что ей не дают выступать за латвийскую сборную из-за наличия российского паспорта.

– А вы не думали обратиться со своим кейcом в FIG (Международную федерацию гимнастики – Sports.ru)?

– Нет. Мне предлагали идти судиться, отстаивать свои права, учитывая, что мое отстранение было незаконным. Но это практически бесполезно. Мы видим, что происходит в Европе. Это их единая политика. Навряд ли мне бы помогли. Все-таки это позиция латвийской федерации. Никто не будет залезать туда и менять их принципы.

В Латвии очень резко изменилось отношение к русским. Недавно приезжала в Латвию по делам на несколько дней. Думала, что нахлынут теплые воспоминания, но мне было очень тяжело от обстановки. Чувствуешь негативное отношение и лишний раз подумаешь, говорить тебе на русском языке или нет.

Раньше такого и близко не было. Приезжали всей семьей на лето, отдыхали. Всегда к русским было отличное отношение. Все вели себя очень гостеприимно. «Новая волна» там проходила.

– Нет ли у вас сожаления, что вы вообще согласились на переход в сборную Латвии?

– Сожалений точно нет. Не знаю, как бы все сложилось, если бы я сделала другой выбор, но не люблю рассуждать задним числом. Мне есть что вспомнить. Это был интересный опыт. В мире художественной гимнастики меня запомнили.

До сих пор многие болельщики пишут. Недавно у меня был день рождения, и я получила много сообщений из разных стран, что меня не хватает. Это гораздо дороже, чем какие-то медали и звания, – сказала Полстяная.

«НОК Латвии поставил условие: либо я отказываюсь от российского гражданства, либо больше не смогу представлять Латвию». Гимнастка Полстяная о недопуске к ЧМ

63 комментария

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Maxim Vasnechov
Ответ Пол Ганарара:
надо понимать разницу между чекистами и забритыми подневольными крестьянами
Так на митингах не чекисты работают. А такие же подневольные крестьяне срочники/вчерашние срочники.
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eltempo87
Потому что Латвия состоящая в НАТО против войны и агрессии , хотя постойте 🤔
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Maxim Vasnechov
Ответ Curiouscat
а вы считаете, в Латвии и Литве только балтские племена жили до войны? вы глубоко заблуждаетесь. Правда, евреев балты в порыве счастья от прихода бывших хозяев немцев уничтожили еще в 41 самыми грязными методами, а вот славян пока не добили. но пытаются.
Абсолютно большинство было латыши. Те кто русские там жили - это в основном из белой иммиграции, и тоже советы не звали.
Те кто звал модернизировать кого-то в Латвию - пусть и платят. Москва, Кремль - все претензии туда, они переселяли туда толпы русских.
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Pigmalion
Ответ Maxim Vasnechov
А кто звал ваших родственников в Ригу, что-то модернизировать? Вот у кремлёвских вождей можно и попросить пенсию за свой упорный труд на их благо. Латыши точно никакие советы к себе не звали.
>Латыши точно никакие советы к себе не звали.
Ну это карма. Латышские стрелки были одними из сильнейших формирований в красной армии. Латыши помогли советской власти, и советская власть в итоге тоже помогла им)
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rouzha
Ответ Красная стрела
Так ты скажи какого чувака. Имя фамилия, я хоть гляну. И что, за высказывание летом вяжут сейчас? Что-то не вяжется. У нас довольно быстро находят. Со своей стороны скажу что ютьюбер гитара с нуля называется.
блин, пока не нахожу новость, напишу позже.
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Алексей Иванов
Ответ иг1171
Это не у латышей комплексы. Это русские не могут расстаться со своими недоимперскими комплексами. Она же пишет - приезжали всей семьей, чудно относились. Русским все давали очередной шанс, но нет - имперскость опять выперла.
Запрет русского, уничтожение памятников, поклонения нацикам это комплексы?
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45_percent
Ответ brig_Mercury
Так оставайся в России и никакой дискриминации. Можешь даже порвать Латвийский паспорт, вызывающий такие негативные эмоции.
Выходит, никакого свободного выбора, плюрализма мнений опциями западной демократии не предусматривается?) Или это право генетически правильных наций?)
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Алексей Иванов
Ответ brig_Mercury
Так оставайся в России и никакой дискриминации. Можешь даже порвать Латвийский паспорт, вызывающий такие негативные эмоции.
Либералы когда и так говорят тут, негодуют.. Нацизм это норм?
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umar009
Ответ иг1171
Это не у латышей комплексы. Это русские не могут расстаться со своими недоимперскими комплексами. Она же пишет - приезжали всей семьей, чудно относились. Русским все давали очередной шанс, но нет - имперскость опять выперла.
Эти рюсские имперцы, приехали отдохнуть всей семьёй, как они могли вообще
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Алексей Иванов
Либералы так не считают
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Пол Ганарара:
Ответ Dizzod
30 лет сосредотачиваетесь, нет времени на раскачку. Всё идёт по плану.
чел, отдохни. время все расставит по местам
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aarau
ой-ей-ей, а что случилось?!
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Dr Gonzo
Ответ brig_Mercury
Так оставайся в России и никакой дискриминации. Можешь даже порвать Латвийский паспорт, вызывающий такие негативные эмоции.
Ну то есть это нормально когда в Латвии у четверти населения родной язык русский, но при этом многие боятся на нем говорить? А уж о том, что у каждый 10-й (и каждый 2-й русский) житель там ограничены в правах и полностью поражены в правах политических я вообще молчу.
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Dizzod
Ответ Пол Ганарара:
так и было. ну ладно, Прибалтика требовала меньших затрат, чем Узбекистан, но по большому счету так и было. И когда мы наконец-то сосредоточимся на себе, все в этом убедятся
30 лет сосредотачиваетесь, нет времени на раскачку. Всё идёт по плану.
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udod
и чего это вдруг изменилось отношение? какая неожиданность
видимо, надо танчиками и бомбочками отношение обратно поменять
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Curiouscat
Ответ Maxim Vasnechov
А кто звал ваших родственников в Ригу, что-то модернизировать? Вот у кремлёвских вождей можно и попросить пенсию за свой упорный труд на их благо. Латыши точно никакие советы к себе не звали.
а вы считаете, в Латвии и Литве только балтские племена жили до войны? вы глубоко заблуждаетесь. Правда, евреев балты в порыве счастья от прихода бывших хозяев немцев уничтожили еще в 41 самыми грязными методами, а вот славян пока не добили. но пытаются.
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Анатолий Magicbrain
Ответ Красная стрела
Комментарий удален модератором
Посмотрите, если в гугле вас не забанили. Там была песня Потапа и Насти.
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Пол Ганарара:
Ответ Maxim Vasnechov
Мне вообще это смешно было. Российские либералы, такие российские. Одновременно ребята и отхватывают люлей от российских силовиков, и этих силовиков жалеют(!). Озвучивают их проблемы, как им тяжело и т.д. Феерический необучаемые люди. Выперли то правильно, таких надо как евреев по пустыни водить лет 40, что бы мозги на место встали. Привыкли "конструктивной оппозицией" работать в РФ, всё никак перестроится не могут.
надо понимать разницу между чекистами и забритыми подневольными крестьянами
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Пол Ганарара:
Ответ Dizzod
Как вам тяжело было, строили и развивали 14 республик так сильно что на свою не хватило ни сил, ни средств. Слава богу что СССР больше нет и вы можете сосредоточится на себе.
так и было. ну ладно, Прибалтика требовала меньших затрат, чем Узбекистан, но по большому счету так и было. И когда мы наконец-то сосредоточимся на себе, все в этом убедятся
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Maxim Vasnechov
Ответ Curiouscat
Мои родственники там модернизировали порт после войны, можно сказать с развалин войны до уровня который можете найти в Википедии. и не только этот обьект а множество других. Каторжный труд на протяжении десятилетий. В независимость латыши отжали полученную от государства квартиру - давали такую пенсию , что не хватало на еду, не говоря про резко подросшую коммуналку. Выселили в комуналку с тараканами. Аппартеид там натуральный сейчас.
А кто звал ваших родственников в Ригу, что-то модернизировать? Вот у кремлёвских вождей можно и попросить пенсию за свой упорный труд на их благо. Латыши точно никакие советы к себе не звали.
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Носитель роя
Ответ иг1171
А что случилось ?
То есть вы поддерживаете дискриминацию людей по национальному признаку?
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ROBOMANUS
Ответ brig_Mercury
Так оставайся в России и никакой дискриминации. Можешь даже порвать Латвийский паспорт, вызывающий такие негативные эмоции.
А что у нас только либералам можно кричать как всё плохо?
+3
-6
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Curiouscat
Ответ rouzha
какое метро.) нет его там, и не было в планах Крупным портом город был и во времена Российской Империи, большинство крупных заводов советского времени - на основе частных предприятий всё тех же времён или времен первой независимой Латвии. Полезное в советское время сделано да, было. Но совсем не то, о чём вы пишете.
Мои родственники там модернизировали порт после войны, можно сказать с развалин войны до уровня который можете найти в Википедии. и не только этот обьект а множество других. Каторжный труд на протяжении десятилетий. В независимость латыши отжали полученную от государства квартиру - давали такую пенсию , что не хватало на еду, не говоря про резко подросшую коммуналку. Выселили в комуналку с тараканами. Аппартеид там натуральный сейчас.
0
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Dizzod
Ответ rouzha
какое метро.) нет его там, и не было в планах Крупным портом город был и во времена Российской Империи, большинство крупных заводов советского времени - на основе частных предприятий всё тех же времён или времен первой независимой Латвии. Полезное в советское время сделано да, было. Но совсем не то, о чём вы пишете.
Метро нет потому что славянская половина Риги днём выкапывала, а неславянская половина ночью закапывала.
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GregWS
А что случилось?
+8
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