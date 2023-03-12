Ирина Винер: «Художественная гимнастика в нашей стране стала только набирать силу благодаря санкциям»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер высказалась о влиянии санкций на художественную гимнастику в России.

«Сейчас я не смотрю эти чемпионаты мира и Европы. Мне это неинтересно. Я смотрю наши турниры и понимаю, что именно они являются настоящими чемпионатами мира. В них участвует огромное количество регионов, на последний чемпионат страны заявилось 60 команд в групповых упражнениях, чего раньше никогда не было. Идет очень серьезная борьба за высокие оценки и попадание в сборную.

Мы двигаемся вперед хорошими темпами. Я думаю, что художественная гимнастика в нашей стране стала только набирать силу благодаря этим санкциям», – сказала глава ВФХГ.

«Руководство страны создает нам все возможности для того, чтобы российская художественная гимнастика была на том же высоком уровне. У нас проходят такие же тренировочные сборы, у нас сохранилось то же медицинское обслуживание. Все осталось на прежнем уровне. Мы ничего не потеряли, а наоборот – многое нашли в последний год.

Теперь наши гимнастки очень часто встречаются на ковре в этом дворце, где созданы великолепные условия. Стало гораздо больше детей заниматься художественной гимнастикой. Я думаю, что когда-нибудь это [отстранение] закончится, но мы не останавливаемся и делаем новые программы», – добавила Винер.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Data Architector
Вот и славно... И не нужно лезть в эти вражеские "международные турниры". Так "сила" точно не потеряется...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Симонов
Самое главное петь в дуду и будет тебе финансирование.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lecter666_destiny
Бестолковой вид спорта, от слова совсем. Это даже не спорт, а вообще какая то фигня
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
как и в любой другой отрасли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
ахахахах недавно видел репортаж, где гимнастки на подтанцовке у Киркорова где-то были, вот это прорыв!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
каток Третьяка
да да, набирает набирает...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Скорее наоборот, с уходом российских гимнасток с международных соревнований в мире началось оживление художественной гимнастики, ибо теперь у девочек появился шанс бороться за самые высокие места на этих "неинтересных" ЧЕ и ЧМ
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дэннис Молинарев
А уж как резко пошел вверх наш футбол…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий