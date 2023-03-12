Ирина Винер: «Художественная гимнастика в нашей стране стала только набирать силу благодаря санкциям»

высказалась о влиянии санкций на художественную гимнастику в России.

«Сейчас я не смотрю эти чемпионаты мира и Европы. Мне это неинтересно. Я смотрю наши турниры и понимаю, что именно они являются настоящими чемпионатами мира. В них участвует огромное количество регионов, на последний чемпионат страны заявилось 60 команд в групповых упражнениях, чего раньше никогда не было. Идет очень серьезная борьба за высокие оценки и попадание в сборную.

Мы двигаемся вперед хорошими темпами. Я думаю, что художественная гимнастика в нашей стране стала только набирать силу благодаря этим санкциям», – сказала глава .

«Руководство страны создает нам все возможности для того, чтобы российская художественная гимнастика была на том же высоком уровне. У нас проходят такие же тренировочные сборы, у нас сохранилось то же медицинское обслуживание. Все осталось на прежнем уровне. Мы ничего не потеряли, а наоборот – многое нашли в последний год.

Теперь наши гимнастки очень часто встречаются на ковре в этом дворце, где созданы великолепные условия. Стало гораздо больше детей заниматься художественной гимнастикой. Я думаю, что когда-нибудь это [отстранение] закончится, но мы не останавливаемся и делаем новые программы», – добавила Винер.