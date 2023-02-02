Латынина о здоровье: «Со мной все хорошо, заканчиваю обследования. Про выписку пока ничего не говорили»

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала о состоянии своего здоровья.

30 января сообщалось, что ее выписали из больницы.

«Со мной все хорошо, заканчиваю обследования. Чувствую себя бодро, не жалуюсь на какие-либо недомогания. Не стоит переживать за мое здоровье, оно в надежных руках.

Про выписку пока ничего не говорили. Но в ближайшее время меня, скорее всего, не выпишут», – сказала Латынина.