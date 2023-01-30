Ларису Латынину выписали из больницы

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина покинула клинику, в которой находилась на плановом медицинском обследовании.

Об этом сообщила директор детско-юношеской школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркач.

«Ларису Семеновну сегодня выписали после обеда, она уехала домой вместе с приехавшей за ней дочерью.

Настроение хорошее, давление в норме. Утром Лариса Семеновна прошла все необходимые процедуры. У нее все нормально», – сказала Коркач.

В январе появилась информация, что Латынину госпитализировали из-за инфаркта. Сама экс-гимнастка заявляла, что чувствует себя хорошо и проходит плановое обследование.