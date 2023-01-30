Ларису Латынину выписали из больницы

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Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина покинула клинику, в которой находилась на плановом медицинском обследовании.

Об этом сообщила директор детско-юношеской школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркач.

«Ларису Семеновну сегодня выписали после обеда, она уехала домой вместе с приехавшей за ней дочерью.

Настроение хорошее, давление в норме. Утром Лариса Семеновна прошла все необходимые процедуры. У нее все нормально», – сказала Коркач. 

В январе появилась информация, что Латынину госпитализировали из-за инфаркта. Сама экс-гимнастка заявляла, что чувствует себя хорошо и проходит плановое обследование. 

1 комментарий

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Додик Аксель
Здоровья и благополучия Ларисе Семёновне.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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