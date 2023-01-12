Директор СШОР по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной: «Про инфаркт мне ничего неизвестно. У нее был микроинсульт»

Директор Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич заявила, что девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина перенесла микроинсульт.

Ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что Латынина перенесла инфаркт.

«Про инфаркт мне ничего неизвестно. У нее был микроинсульт, ее положили в клинику для дополнительного обследования.

Я на связи и с ней, и с семьей, с ее дочерью. Они наняли сиделку, чтобы присматривали за ней. Насколько знаю, сейчас она в целом чувствует себя хорошо», – сказала Коркич.

Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина перенесла инфаркт. Ее состояние стабильное