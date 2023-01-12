Лидия Иванова о новостях про инфаркт у Латыниной: «Чушь полная. Она на плановом углубленном обследовании»
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала новость о том, что девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина перенесла инфаркт.
Об инфаркте у Латыниной сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
«Чушь полная. Никакого ни сердечного приступа, ни инфаркта у Ларисы не было. Просто человеку 88 лет, она на плановом углубленном обследовании.
Она в прекрасном настроении, болтаю с ней 3-4 раза в день. Спасибо ее дочери, которая следит за здоровьем своей мамы. Никакой паники не нужно», – сказала Иванова.
Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина перенесла инфаркт. Ее состояние стабильное
Комментарии