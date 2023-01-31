Лариса Латынина: «Считаю, что не стоит соглашаться на нейтральный статус. Под своим флагом гораздо роднее»
Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала, как относится к идее выступления российских спортсменов в нейтральном статусе.
«Я считаю, что не стоит соглашаться (на нейтральный статус). Под своим флагом все-таки гораздо роднее», – сказала Латынина.
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