Лариса Латынина: «Считаю, что не стоит соглашаться на нейтральный статус. Под своим флагом гораздо роднее»

Теги спортивная гимнастика Олимпийская сборная России Лариса Латынина Гимнастика

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала, как относится к идее выступления российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Я считаю, что не стоит соглашаться (на нейтральный статус). Под своим флагом все-таки гораздо роднее», – сказала Латынина.

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4 комментария

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banchik1
Ясен пень не надо, не тебе же пропускать тогда олимпиаду и лишаться всех плюшек, с ней связанных.
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Iuasamotu
Латынина стала 9-кратной олимпийской чемпионкой под красным флагом СССР. А теперь у неё уже трёхколор стал родным. Для так малопринципиальных людей и нейтральный флаг сойдёт за родной
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radio_weiss
Ответ Arty K.
Лариса Семёновна, а иначе не выйдет. Или нейтральный флаг, или никак
можно совместные игры с белорусами провести
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Arty K.
Лариса Семёновна, а иначе не выйдет. Или нейтральный флаг, или никак
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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