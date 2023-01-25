Дина и Арина Аверины войдут в состав Молодежного парламента при Госдуме

Теги художественная гимнастика Государственная дума сборная России (художественная гимнастика) Политика Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины возглавят экспертный совет по спорту в Молодежном парламенте при Госдуме.

Об этом сообщил председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.

«Дина и Арина Аверины войдут в состав парламента. Они дали согласие возглавить экспертный совет по спорту. Состав экспертного совета будет утвержден 15 февраля», – сказал Шатунов.

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67 комментариев

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Kareglazaya
Ответ Виктор Бутко
О существовании " молодежного парламента" мы узнаем на Спортс. ру. Забавно
Видать, сильно эффективно работает, раз никто о его существовании не знает 😂
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Kareglazaya
Ни дня опыта работы, зато сразу в руководители. И как обычно вдвоём. Вообще-то руководитель должен быть один
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skreamer
Стала известна фамилия следующего президента. Им будет Аверин!
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expertmer2020
Кормушка ещё не утверждена - так нельзя.
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bengalsckyzh
Ответ Герман Сергеевич
Стыдно батенька таких вещей не знать
Герман Сергеевич... А мне оно нужно? Тем более на последних Играх в Токио, команда ОКР выступила крайне плохо. Три бронзы и ни одного финала.
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Алексей Тарлыков
Ответ александр модов
Школу они закончили, стесняюсь спросить.....? Зачем это все?
Век гимнастки/фигуристки очень короткий, а где-то надо зарабатыватье
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Алексей Тарлыков
Типичный путь гимнастки/фигуристки
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kezmann
А потом прямо в постель к Кабаеву.
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Варлампий Варлампий
молодежный парламент реальных дел не делает, туда набили медийную молодежь и они иногда собираются потусить, для важности даже обсуждают пару актуальных вопросов (запретить ли вейп), это бесполезный для общества орган
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udod
очередные необразованные спортсмены, в очередном дармоедо-бесполезном органе
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Ivan Balashov
Ответ SmilingBy
Футболистам как и хоккеистам все же приходится выбирать какие то решения из разных во время игры, а в думе это не приветствуется. В гимнастике вот тебе главный, что сказал, то ты и делаешь и отступление на шаг уже не приемлемы, инициативу нельзя проявлять. Идеально
Газзаев и Третьяк вышли из чата)
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За Кэвс и двор стреляю в упор
Ответ Иллюзия обвала
Как мило, что скакание с булавами и обручами открывает двери в политику
Очевидно, что это сказание на других элементах их так продвигает
+2
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В поисках смысла
А как они вдвоём будут занимать один пост? Они что, сиамские близнецы?
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Герман Сергеевич
Ответ bengalsckyzh
А в дзюдо кто? Носов???)))
Стыдно батенька таких вещей не знать
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SmilingBy
Ответ Valery McCane
Странно, кстати, что ни одного футболиста (из Зенита, к примеру) в думе, да и хоккеистов всего два...
Футболистам как и хоккеистам все же приходится выбирать какие то решения из разных во время игры, а в думе это не приветствуется.
В гимнастике вот тебе главный, что сказал, то ты и делаешь и отступление на шаг уже не приемлемы, инициативу нельзя проявлять. Идеально
+3
0
+3
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Drob003
Такое возможно только в нашем государстве. Нет слов. Позор.
+3
0
+3
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evgshk
Ответ Valery McCane
Странно, кстати, что ни одного футболиста (из Зенита, к примеру) в думе, да и хоккеистов всего два...
Средний футболисты больше денег заработает за карьеру, чем гимнаст. Поэтому не так прижимает, чтобы идти в политику побираться.
+7
0
+7
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RembaXXX
Ответ Иллюзия обвала
Как мило, что скакание с булавами и обручами открывает двери в политику
Думаю, там на другом "снаряде" скакать приходиться.
+4
0
+4
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Bayern-fan
а это случайно не те, кто с весны щебечет, что спорт вне политики?)))))
+3
0
+3
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Bayern-fan
Ответ Beloded2007
Первым решением парламента будет - отобрать у Ашрам золото и поделить между Авериными
исключительно на территории РФ))))
+3
0
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Даниил Корольков
Когда ты депутат с детства
+1
0
+1
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Виктор Бутко
О существовании " молодежного парламента" мы узнаем на Спортс. ру.
Забавно
+3
0
+3
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каток Третьяка
Будущие первые леди готовы... Надеюсь нет
+2
0
+2
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BuTaJIbKa
жизнь налаживается
+1
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Krabelot
Верной дорогой...
+1
0
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