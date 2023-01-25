Дина и Арина Аверины войдут в состав Молодежного парламента при Госдуме
Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины возглавят экспертный совет по спорту в Молодежном парламенте при Госдуме.
Об этом сообщил председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.
«Дина и Арина Аверины войдут в состав парламента. Они дали согласие возглавить экспертный совет по спорту. Состав экспертного совета будет утвержден 15 февраля», – сказал Шатунов.
В гимнастике вот тебе главный, что сказал, то ты и делаешь и отступление на шаг уже не приемлемы, инициативу нельзя проявлять. Идеально
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