Дина и Арина Аверины войдут в состав Молодежного парламента при Госдуме

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и возглавят экспертный совет по спорту в Молодежном парламенте при Госдуме.

Об этом сообщил председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.

« и Арина Аверины войдут в состав парламента. Они дали согласие возглавить экспертный совет по спорту. Состав экспертного совета будет утвержден 15 февраля», – сказал Шатунов.