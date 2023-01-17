Губернатор Калужской области оплатил судебные издержки гимнаста Куляка, отстраненного за букву Z

Теги сборная России по спортивной гимнастике Политика Иван Куляк Гимнастика

Губернатор Калужской области Владислав Шапша из личных средств оплатил судебные издержки гимнаста Ивана Куляка.

17 мая спортсмен был на год отстранен от международных стартов – за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе. 17 января губернатор провел встречу с Куляком.

«Давай, поставим точку в одном вопросе: тебе назначили штраф, его надо заплатить и снова идти вперед. То обещание, которое я сделал, выполняю. Желаю спортивных и личных успехов. Мы будем за тебя болеть и гордиться тобой», – сказал Шапша.

«Предваряя встречу, Владислав Шапша из личных средств передал сумму для оплаты судебных издержек, которые Иван должен возместить по решению дисциплинарного комитета Международной федерации гимнастики. Оплатить их губернатор пообещал еще в мае 2022 года.

Счет на оплату пришел в декабре 2022 года, сумма составила – две тысячи швейцарских франков», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Калужской области.

«Мужественный поступок Куляка вызвал у россиян гордость за наших спортсменов». Губернатор Калужской области оплатит судебные издержки гимнаста, отстраненного за букву Z

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9 комментариев

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Леха Гибкий
Без относительно мнения насчёт зэтки Куляка, губер красава, и пяр очки получил, и человеку помог. Такая политика и должна быть
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gukmamop
Ответ Thunder 63
У тебя 7 ошибок в слове "позор"
Уймись, украинец
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Игорь Замаруев
Ответ Psevdosport
"А где спорт вне политики", обычно пишут, когда обижают россиян. А тут что? Просто изучал алфавит?
Тут даже не про букву Z стоит говорить в контексте "спорт вне политики", а про то, что политик оплатил штраф спортсмена:) такой позор...
+2
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+1
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Thunder 63
Ответ dereds
Респект таким губернаторам!
У тебя 7 ошибок в слове "позор"
+6
-3
+3
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dereds
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
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Михаил Сидорин
Это тот кто разогнал узбеков и таджиков в своей области???? Молодец!!!
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Bartez1986
Из личных средств, ага. Вешает шапшу на уши
+7
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+5
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Psevdosport
"А где спорт вне политики", обычно пишут, когда обижают россиян. А тут что? Просто изучал алфавит?
+9
-2
+7
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Ебздрогыч
Zаплатил!
+13
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