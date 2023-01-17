Губернатор Калужской области оплатил судебные издержки гимнаста Куляка, отстраненного за букву Z

Губернатор Калужской области Владислав Шапша из личных средств оплатил судебные издержки гимнаста Ивана Куляка.

17 мая спортсмен был на год отстранен от международных стартов – за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе. 17 января губернатор провел встречу с Куляком.

«Давай, поставим точку в одном вопросе: тебе назначили штраф, его надо заплатить и снова идти вперед. То обещание, которое я сделал, выполняю. Желаю спортивных и личных успехов. Мы будем за тебя болеть и гордиться тобой», – сказал Шапша.

«Предваряя встречу, Владислав Шапша из личных средств передал сумму для оплаты судебных издержек, которые Иван должен возместить по решению дисциплинарного комитета Международной федерации гимнастики. Оплатить их губернатор пообещал еще в мае 2022 года.

Счет на оплату пришел в декабре 2022 года, сумма составила – две тысячи швейцарских франков», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Калужской области.

«Мужественный поступок Куляка вызвал у россиян гордость за наших спортсменов». Губернатор Калужской области оплатит судебные издержки гимнаста, отстраненного за букву Z