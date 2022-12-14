Бронзовый призер ЧМ-2021 по спортивной гимнастике в упражнении на кольцах Григорий Климентьев высказался о международных и российских соревнованиях.

— Как находить мотивацию в таких непростых условиях, когда приходится выступать только на внутренних соревнованиях?

— Справедливости ради, большинство спортсменов и так выступало только на национальных турнирах. В этом году благодаря правительству прошла Спартакиада сильнейших по многим видам спорта, не только по гимнастике. Эти соревнования заполнили время так, что, начиная от февраля, когда стартовала подготовка к чемпионату России, мы не выпадали из тренировок до ноября. Еще и на Кубке Воронина выступили.

— Следил за международными стартами в этом сезоне?

— Как раз недавно проходил чемпионат мира. Было интересно посмотреть на ребят. Там выступали очень интересные спортсмены из Китая, ориентируюсь на них. Китайцы — короли колец. Не без нюансов, конечно, как с соскоками в финале. Ю Хао показал самую высокую сложность, но в итоге он не завоевал золото.

Они показывают очень высокий уровень гимнастики — и качество, и сложность. Что касается колец, есть два китайца — Ю Хао и Лю Ян, которые на Олимпиаде выиграли золото и серебро. Они выполняют самую высокую сложность в мире. Даже если бы я сегодня выходил со своей максимальной базой, то не дотянул бы до них. Они, как и все, делают набор из 10 элементов, но при этом по правилам гимнастики набирают очень высокую базу. Это действительно фантастически.

Раньше выступал грек Элефтериос Петруниас, делал базу 6,3 — это считалось самой высокой сложностью. На Олимпиаде китайцы показали 6,6 и 6,5. Чтобы поднять свою базу на 0,1 балла, требуется намного больше усилий, силозатрат и подготовки, чем эта десятая дает на самом деле.

— Получается, можно добавить 0,1 балла в базе, а потом проиграть те же 0,1 балла в исполнении.

— Проиграть можно больше. С увеличением сложности возрастает риск. Почему я считаю китайцев эталоном качества — они умудряются с высокой сложностью сохранить качество исполнения.

— На Кубке Воронина ты показывал комбинацию стоимостью 6,3. А максимальная?

— Если сделать соскок, как у — два с двумя прямым телом, — то 6,5, – сказал Климентьев.