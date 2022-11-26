Ирина Винер: «По уровню Кубок России выше чемпионата мира. Настоящий ЧМ прошел здесь и сейчас»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что уровень чемпионата мира уступает Кубку России.

Российские соревнования проходили сегодня в Санкт-Петербурге.

«По уровню этот турнир выше чемпионата мира, настоящий чемпионат мира прошел здесь и сейчас. Со всех регионов России приехали великолепные команды, которые показали очень высокую подготовку как в групповых упражнениях, так и в индивидуальной программе.

У нас здесь выступали и добровольные спортивные общества, и регионы, и студенты, и даже малыши. Сюда приехала вся страна, 82 региона.

Мы очень счастливы, что этот турнир проходил в Санкт-Петербурге, колыбели художественной гимнастики. Это место, где художественная гимнастика родилась и стала единственным олимпийским видом спорта из нашей страны», – сказала Винер.