Немов о Латыниной и Хоркиной: «Это же женщины, как их можно сравнивать, все титулованные для нас, настоящих мужчин»
Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов считает, что не надо сравнивать достижения гимнасток Ларисы Латыниной и Светланы Хоркиной.
«Объективно у нас Лариса Семеновна Латынина является самой титулованной. Но Светлана Васильевна тоже является титулованным спортсменом.
Вообще, это же женщины, как их можно сравнивать, все титулованные для нас, настоящих мужчин», – сказал Немов.
Хоркина и Латынина поспорили, кто из них – самая титулованная гимнастка мира. Ну, это же легко посчитать
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