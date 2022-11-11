Немов о Латыниной и Хоркиной: «Это же женщины, как их можно сравнивать, все титулованные для нас, настоящих мужчин»

Четырехкратный олимпийский чемпион считает, что не надо сравнивать достижения гимнасток и .

«Объективно у нас Лариса Семеновна Латынина является самой титулованной. Но Светлана Васильевна тоже является титулованным спортсменом.

Вообще, это же женщины, как их можно сравнивать, все титулованные для нас, настоящих мужчин», – сказал Немов.

Хоркина и Латынина поспорили, кто из них – самая титулованная гимнастка мира. Ну, это же легко посчитать