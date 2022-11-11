Немов о Латыниной и Хоркиной: «Это же женщины, как их можно сравнивать, все титулованные для нас, настоящих мужчин»

Теги спортивная гимнастика Алексей Немов Светлана Хоркина Лариса Латынина Гимнастика

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов считает, что не надо сравнивать достижения гимнасток Ларисы Латыниной и Светланы Хоркиной.

«Объективно у нас Лариса Семеновна Латынина является самой титулованной. Но Светлана Васильевна тоже является титулованным спортсменом.

Вообще, это же женщины, как их можно сравнивать, все титулованные для нас, настоящих мужчин», – сказал Немов.

Хоркина и Латынина поспорили, кто из них – самая титулованная гимнастка мира. Ну, это же легко посчитать

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные