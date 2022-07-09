Спортивная гимнастика. Кубок России. Мельникова, Белявский, Листунова победили в отдельных видах

Сегодня на открытом Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге разыгрываются медали в отдельных видах.
Спортивная гимнастика
Кубок России
Калуга
Мужчины
Вольные упражнения
1. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,400
2. Кирилл Прокопьев – 14,366
3. Даниел Маринов – 13,933
4. Давид Белявский – 13,700
Конь
1. Давид Белявский – 14,633
2. Владислав Поляшов – 13,900
3. Даниел Маринов – 13,833
Женщины
Опорный прыжок
1. Ангелина Мельникова – 13,683
2. Алина Шклокова – 13,583
3. Элеонора Афанасьева – 13,283
4. Владислава Уразова – 13,266
Брусья
1. Виктория Листунова – 15,233
2. Ангелина Мельникова – 15,033
3. Мария Минаева – 14,866
4. Владислава Уразова – 14,500
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.