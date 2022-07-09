Спортивная гимнастика. Кубок России. Мельникова, Белявский, Листунова победили в отдельных видах

Сегодня на открытом Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге разыгрываются медали в отдельных видах.

Спортивная гимнастика

Кубок России

Калуга

Мужчины

Вольные упражнения

1. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,400

2. Кирилл Прокопьев – 14,366

3. Даниел Маринов – 13,933

4. Давид Белявский – 13,700

Конь

1. Давид Белявский – 14,633

2. Владислав Поляшов – 13,900

3. Даниел Маринов – 13,833

Женщины

Опорный прыжок

1. Ангелина Мельникова – 13,683

2. Алина Шклокова – 13,583

3. Элеонора Афанасьева – 13,283

4. Владислава Уразова – 13,266

Брусья

1. Виктория Листунова – 15,233

2. Ангелина Мельникова – 15,033

3. Мария Минаева – 14,866

4. Владислава Уразова – 14,500

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.