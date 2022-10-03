Давид Белявский: «Есть ли вера, что нас допустят на международные старты? Конечно. Если бы не верили – уже бы и не занимались спортом»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике заявил, что не планирует продолжать карьеру до Олимпиады-2028.

– Вы наверняка думаете о будущем. Готовы ждать до , условно? Недавно были заявления, что реальнее всего россиян можно будет увидеть там.

– Ох, нет. Я уже не так молод, чтобы до Лос-Анджелеса ждать. Мне уже 30 лет. В 2028 году будет 36... Честно скажу, сложно будет уже попадать.

– То есть Париж — это крайняя точка?

– Не исключено, что останусь выступать по одному снаряду. Но сейчас это все сложно прикидывать и загадывать. Самое главное – это чтобы нас в принципе хоть куда-то допустили. Потом уже будем говорить об Олимпиадах...

– Внутри себя есть вера, что все-таки допустят?

– Конечно. Если бы мы не верили, то уже бы и не занимались спортом.

– То есть я правильно понимаю, что основная мотивация тренироваться и выступать – это надежда на возвращение в международный спорт?

– Это Олимпийские игры. Мы тренируемся и готовимся ради них. Чемпионат мира и Европы... Обидно, но не так, как Олимпиада. Ее все очень ждем.

– Возвращение на международную арену может быть резким. Условно, скажут: выходите через неделю и выступайте. Хватит той базы подготовки внутри страны, чтобы оставаться конкурентоспособными?

– Прямо через неделю? График соревнований известен давно. Если допустят до того же ЧМ за неделю... Не очень удобно, но что поделать?

Согласимся поехать. В краткие сроки подготовимся. И выступим. А там уже как подготовимся, так и подготовимся. Мы же сейчас выступаем тоже. Форму вконец не растеряем, – сказал Белявский.