Гимнастка Крамаренко: «Ирина Винер – такой новатор во всем, что мы не останавливаемся. Юниорки делают такие программы, что угнаться сложно»

Российская художественная гимнастка Лала Крамаренко рассказала о работе с тренером Ириной Винер.

– Расскажите про первую встречу с Ириной Винер. В какой момент она стала принимать активное участие в вашем тренировочном процессе?

– Меня пригласили на Гран-при, мы с Полиной Шматко танцевали на гала-концерте бабочек, и еще я танцевала 15 секунд под музыку Алины Маратовны Кабаевой, ее восточный танец.

Вот там-то Ирина Александровна меня и подметила и всегда приглашала на показательные выступления, говорила: «И эту цыганку возьмите». Ей понравилась моя гибкость.

И, конечно, результаты, которые мы с Савицкой Ляйсан Инсафовной показываем, мне ничего легко не дается.

– Чем отличаются соревнования по юниорам и сениорам?

– Различия никакого нет. Для меня это всегда праздник и волнение! Подготовка к соревнованиям, программы, по сути, одни и те же, разница только в возрасте участников.

Когда я была юниоркой даже и мечтать не могла, что смогу соревноваться со взрослыми, думаю это хорошая школа для всех. Мне это помогает, не расслабляюсь.

У нас Ирина Александровна такой новатор во всем, что мы не останавливаемся. И сейчас юниорки делают такие сложные программы, что угнаться всем сложно. И больше шансов всем поучаствовать на серьезных турнирах, – рассказала Крамаренко.

Винер говорит, что художественной гимнастикой занимаются больше, чем футболом. Правда, что ли?