Валентина Родионенко: «Куляк официально допущен до Спартакиады. Было тревожно ожидать, но решение принято – он выступает»

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко подтвердила, что гимнаст официально допущен до Спартакиады.

В мае Международная федерация гимнастики (FIG) на год отстранила Куляка от соревнований под своей эгидой за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе.

Сегодня президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что FIG не возражает по поводу участия Куляка во Всероссийской Спартакиаде.

«Куляк официально допущен до Спартакиады. Конечно, было тревожно ожидать, но решение принято – он выступает. Все переживания позади», – сказала Родионенко.

Турнир по спортивной гимнастике на Всероссийской Спартакиаде стартует 26 сентября.