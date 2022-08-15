Ирина Винер: «Макларен не считался нашим соратником. Греет душу, что такой человек выступил в защиту наших спортсменов»

Ирина Винер оценила слова Ричарда Макларена об отстранении российских спортсменов.

Ранее глава независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014 назвал несправедливым отстранение россиян от международных стартов.

«Считаю, что это очень положительная подвижка. Макларен известен своим строгим, принципиальным характером, который был очень жесток и строг по отношению к России.

Он не считался нашим соратником. Приятно, что он все это высказал. Это греет душу, что такой человек выступил в защиту наших спортсменов», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности