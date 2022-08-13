Винер о дне рождения Авериных: «Делаем большой праздник для всей команды. Что я подарю? Конечно же, любовь и свет»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) рассказала, как планируется отпраздновать день рождения Дины и .

Сегодня сестрам Авериным исполнилось 24 года.

«Мы делаем большой праздник для всей команды, вся сборная будет их поздравлять, будет музыка, и мы будем отмечать их день рождения. Что я им подарю? Секрет! Конечно же, любовь и свет.

Хочу пожелать им, чтобы у них здоровье и настроение оставались такими же, как сейчас. Они сейчас самые настоящие звезды, и вместе с ними заниматься просто одно удовольствие.

Честно говоря, в зале у меня порядка 30 детей, молодые талантливые девочки, но Дина и Арина – это вышка, на которую забраться очень и очень тяжело.

И только сейчас они показывают ту художественную гимнастику, которую я люблю, которую я всегда стараюсь привить детям – это грация, эмоции, женственность, сила. И, конечно, «Выше, быстрее и сильнее».

На самом деле, могу сказать, что 24 года им совершенно не подходит. По уму им 24 года, да. А по внешнему виду и подготовке им по 18 лет! Дай бог, чтобы это сохранилось. Будет Олимпиада, не будет ее – они показывают класс», – сказала Винер.