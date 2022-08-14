Ангелина Мельникова: «Мыслей завершать карьеру нет. Надеюсь на скорейшее возвращение российских спортсменов на международную арену»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала, что планирует готовиться к Играм-2024 в Париже и надеется на допуск российских спортсменов.

«Я сейчас в хорошем состоянии. У нас в конце сентября будет Спартакиада, неделю назад начала к ней готовиться, физически подготавливаю своё тело. С завтрашнего дня поеду на базу, буду тренироваться.

Все спортсмены надеются отправиться на Олимпиаду-2024 в Париж. Вот у нас будет скоро чемпионат мира, на котором нас, к сожалению, не будет, а на турнире как раз будет первый отбор. Это задевает, потому что самое главное – отбор, мы его пропускаем, и это очень грустно.

Завершение карьеры на этом фоне? Нет, у меня таких планов нет. После Игр в Токио я четко решила, что до 2024 года я работаю в полную силу.

Мыслей завершать карьеру нет. Я очень надеюсь на скорейшее возвращение российских спортсменов на международную арену.

Вижу положительную динамику в теннисе, например, где ребята выступают. Так что, думаю, что все спортсмены надеются на скорейшее возвращение», – сказала Мельникова.