Мельникова на вопрос завершит ли карьеру, если Россию не допустят до Олимпиады-2024: «Не думала о таком раскладе, пока что надеюсь на лучшее»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова прокомментировала победу в многоборье на Кубке России, а также поделилась мнением об отсутствии международных турниров.
– В целом довольна, хотя физическое состояние не очень хорошее, потому что я мало тренировалась. У меня нет выносливости, я выступаю сейчас практически на характере. За полгода отдыха выносливость упала практически в ноль. Я впервые собираю свои десять комбинаций, можно сказать, в первый раз. Отсюда падение.
За полгода я полностью отключилась от гимнастики.
– Соскучились?
– Не могу так сказать. Соскучилась, может быть, по ощущениям, но не по сложной подготовке.
– Насколько на это влияет отсутствие перспективы международных стартов?
– Тяжело это воспринимать. Раньше, например, Кубок России был проходящим стартом, подготовкой к чемпионату Европы, а сейчас, получается, – основной. И сложно перестроиться психологически.
– Многие спортсмены говорят, что перестали смотреть международные соревнования. Что вы скажете?
– Ну нет, скоро чемпионат Европы, и я буду следить за девочками.
– Нагорный говорил, что если нас не пустят в Париж-2024, то он завершит карьеру. Об этом думали?
– Не думала, если честно, о таком раскладе, пока что надеюсь на лучшее, – сказала Мельникова.