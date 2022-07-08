Мельникова на вопрос завершит ли карьеру, если Россию не допустят до Олимпиады-2024: «Не думала о таком раскладе, пока что надеюсь на лучшее»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике прокомментировала победу в многоборье на Кубке России, а также поделилась мнением об отсутствии международных турниров.

– В целом довольна, хотя физическое состояние не очень хорошее, потому что я мало тренировалась. У меня нет выносливости, я выступаю сейчас практически на характере. За полгода отдыха выносливость упала практически в ноль. Я впервые собираю свои десять комбинаций, можно сказать, в первый раз. Отсюда падение.

За полгода я полностью отключилась от гимнастики.

– Соскучились?

– Не могу так сказать. Соскучилась, может быть, по ощущениям, но не по сложной подготовке.

– Насколько на это влияет отсутствие перспективы международных стартов?

– Тяжело это воспринимать. Раньше, например, Кубок России был проходящим стартом, подготовкой к чемпионату Европы, а сейчас, получается, – основной. И сложно перестроиться психологически.

– Многие спортсмены говорят, что перестали смотреть международные соревнования. Что вы скажете?

– Ну нет, скоро чемпионат Европы, и я буду следить за девочками.

– Нагорный говорил, что если нас не пустят в , то он завершит карьеру. Об этом думали?

– Не думала, если честно, о таком раскладе, пока что надеюсь на лучшее, – сказала Мельникова.