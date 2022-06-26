Ангелина Мельникова: «Сейчас непростое время. Но сдаться и опустить руки – это было бы самое неуважительное к нашему спорту решение»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о том, что мотивирует ее продолжать карьеру.

«Я не знаю, что будет дальше. Сейчас непростое время для спортсменов. Но сдаться и опустить руки – это было бы самое неуважительное решение к нашему спорту.

Да, нас не допускают сейчас до международных стартов, но российский спорт продолжает жить и топовые спортсмены не могут просто уйти и все бросить», – написала Мельникова в сторис.

Геля Мельникова – наше очарование: трепетно ждала оценок, влетела на подиум и поддержала сломленную Байлс