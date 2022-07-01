Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова окончила Смоленский государственный университет спорта.

«Защитила диплом на «отлично». Я благодарна всем, кто помог мне приобрести те знания о спорте, которые я сейчас имею.

Теперь дальше не останавливаемся. Магистратура ждет меня. Быть образованным важно и нужно, учитесь, учитесь и учитесь – обязательно пригодится.

Хочу отметить, что совмещать физическую нагрузку в полном объеме и умственную невероятно тяжело, я по вечерам сидела, даже не сидела, а полулежала, почти засыпая, повторяла и учила информацию к экзаменам, при этом половина моего мозга была в спортивном зале, анализировала только что прошедшую тренировку, а другая половина пыталась запомнить как можно больше информации для экзаменов.

Вот им разорваться надо было», – написала Мельникова в телеграм-канале.