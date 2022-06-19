Немецкая гимнастка Варфоломеева: «Я много с кем в России общаюсь. Девочки пишут, что болеют за меня»

Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеева рассказала, как начала выступать за страну, и ответила на вопрос об общении с россиянками.

– Как получилось, что девочка из Барнаула выступает за Германию?

– По линии мамы у меня немецкие корни и так получилось, что родилась я уже сразу с немецким паспортом. И мы решили переехать в Германию, так как там больше шансов пробиться на международные соревнования в составе сборной.

– Язык долго учили?

– Года два, затем уже более-менее пошло. Меня просто отправили в немецкую школу и сказали, что теперь я учусь там. Я была готова к такому повороту.

– Тренировочный процесс идет по-русски?

– Пятьдесят на пятьдесят, немецкий тоже используем.

– Он отличается от того, что был в России?

– Я бы так не сказала.

– Вы же не просто родились в России, но и выступали там как гимнастка. Много осталось знакомых?

– Да, я много с кем в России общаюсь. Девочки пишут, что болеют за меня.

– Странно, российские гимнастки журналистам говорят, что перестали смотреть международные турниры.

– Да нет, смотрят, – сказала Вафоломеева.