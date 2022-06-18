Российские гимнастки не примут участие в международном турнире в Барселоне, куда ранее были приглашены

Российские спортсменки не выступят на международном турнире по художественной гимнастике в Барселоне, куда ранее получили приглашение.

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Турнир в Барселоне пройдет не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). От стартов под эгидой этой организации российские спортсменки отстранены.

«Планируем ли мы принять участие в международном турнире в Испании? Совместно с Ириной Александровной Винер-Усмановой приняли решение, что никто из сборной России не будет участвовать в нем», – сказала Аверина.