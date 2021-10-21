Мельникова об отсутствии телетрансляций ЧМ по гимнастике: «Это очень обидно и даже унизительно. Просто ужасно»

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поделилась эмоциями от завершения чемпионата мира в японском Китакюсю.

Гимнастка выиграла золото в личном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. При этом соревнования не транслировались на российском телевидении.

«Когда я решила ехать на этот чемпионат мира, многие меня спрашивали: «Зачем?» И я отчаянно отвечала: «У меня нет единственного титула – чемпионка мира». За этим и ехала. Теперь есть все. Даже не верится», – написала Мельникова в сторис инстаграма.

«Уважаемые СМИ, очень обидно за то, что гимнастика оказалась никому не нужна. Работаете на популяризацию и развитие спорта в стране. Ах, круто», – добавила гимнастка.

«Как я могу прокомментировать то, что спортивную гимнастику не показывали ни на одном канале? Это очень обидно и даже унизительно, потому что на этот турнир с нашей стороны приехали олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

Считаю, что это просто неуважение к нашему виду спорта, и о какой популяризации спорта в России можно говорить, если у нас не могут банально показать чемпионат мира по спортивной гимнастике. Это же не какой-то Кубок мира, тем более все проходит в олимпийский сезон.

Я была в шоке от того, что ни мои родители, ни мои родственники не могли посмотреть, как я выступала. Это просто ужасно», – цитирует Мельникову ТАСС.

Победа, которую не показали в России: Ангелина Мельникова – лучшая в многоборье на ЧМ (до нее золото брали только Хоркина и Мустафина)

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