Ангелина Мельникова: «Когда у гимнастки красивый макияж и аккуратная прическа, это располагает и зрителей, и судей. Всегда стараюсь выглядеть красиво и за другими наблюдаю»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова объяснила, почему спортсменкам важно выглядеть красиво во время соревнований.

– За отсутствие мейка гимнасткам судьи могут не доставить баллов?

– В оценке судей учитывается артистизм, и мейк – важная составляющая образа. Когда у гимнастки красивый макияж и аккуратная прическа, это, конечно, располагает и зрителей, и судей.

– Красота в спортивной гимнастике важна?

– Для меня очень важна. Я считаю, что гимнастика – сочетание силы, красоты, грации и эстетики. Девочки всегда должны выглядеть красиво. Я всегда стараюсь и за другими наблюдаю.

– Хоть раз бесились вы или кто-то из знакомых гимнасток, что парням по поводу внешнего вида можно не заморачиваться, а вы должны тратить время еще и на макияж? Живем ведь во время феминизма и равноправия.

– Нет, у меня такого не было, ха-ха. У девочек есть преимущество. Мы можем выглядеть более красиво или менее, а парни всегда одинаково.

– Тренд на мужской макияж уже не нов. Для вас мейк у парней – ту мач или имеют полное право?

– Ту мач. Я все же за то, чтобы парни ходили без макияжа.

– В чем источники вашего вдохновения для создания образа?

– Я всегда отталкиваюсь от настроения. Если оно более-менее ровное и романтичное, делаю себе что-то нежное, с розовыми оттенками. Если настроение более резкое, в ход идут стрелки и яркие губные помады.

– Вспомнить количество косметических средств в своей коллекции – реально?

– Нереально. Я сумасшедшая на косметику. Правда. Только недавно отучилась проходить мимо магазина с косметикой, когда оказываюсь в торговом центре. Обычно я заходила и обязательно что-нибудь покупала. Сейчас решила поставить это на стоп, потому что косметики столько… Не понимаю, когда использовать ее всю, – ответила Мельникова.

Геля Мельникова – наше очарование: трепетно ждала оценок, влетела на подиум и поддержала сломленную Байлс