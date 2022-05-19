«Случай с Куляком ярко демонстрирует, как по-хамски стали вести себя украинские спортсмены». Депутат Бурлаков о дисквалификации гимнаста

Депутат Госдумы РФ Сергей Бурлаков высказался о дисквалификации российского гимнаста Ивана Куляка.

В марте на этапе Кубка мира в Дохе спортсмен вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего Фонд гимнастической этики (GEF) решил отстранить его на год. Сам Куляк объяснял свой поступок поведением украинских гимнастов на соревнованиях.

«Случай с Куляком ярко демонстрирует, как по-хамски стали вести себя украинские спортсмены на международных соревнованиях. Складывается впечатление, что главная цель украинских атлетов – не завоевать призовые места, а сделать все, чтобы не допустить к выступлению российских спортсменов. Столь неспортивное поведение говорит лишь о том, что в дисциплинарном плане украинская сборная очень слаба. Видимо, их тренеры и наставники забыли, что дисциплина и соблюдение спортивных постулатов – залог успешной спортивной карьеры», – сказал Бурлаков.

Депутат отметил, что поддерживает Куляка, так как в «такой нездоровой атмосфере чувство патриотизма зашкаливает, и хочется показать всему миру, что ты любишь свою страну и гордишься ею».

«Украинские спортсмены вели себя вызывающе весь турнир. У нас было желание поскорее вернуться домой». Родионенко о Кубке мира по спортивной гимнастике