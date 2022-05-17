Депутат Терюшков предложил признать незаконными санкции, запрещающие российским спортсменам выступать с госсимволикой

Член комитета Госудумы РФ по физической культуре и спорту Роман Терюшков предложил признать незаконными запреты для российских спортсменов выступать с государственной символикой.

«Предлагаю признать на государственном уровне незаконным лишение спортсменов государственных символов.

Признать также действия спортивных федераций согласно уголовному праву, применив термин «надругательство».

Мы должны разрабатывать новую международную политику, в том числе связанную с ценностями олимпизма», – сказал Терюшков.