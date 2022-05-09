Батыршина о санкциях Латвии против Винер: «Это просто демонстративный шаг, да еще и 9 мая. Такими запретами они ничего не добьются»

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о запрете для Ирины Винер-Усмановой посещать Латвию.

«Не думаю, что Ирина Александровна собиралась ехать в Латвию в ближайшие годы. Никаких серьезных соревнований там не ожидалось.

В любом случае мы сейчас отстранены от любых соревнований, поэтому сидим в России. Это просто такой демонстративный шаг от Латвии, да еще и 9 мая. Такими запретами они ничего не добьются.

Уверена, что Ирине Александровне все равно на такие запреты и она даже не расстроилась. Она знает свое дело, девочки продолжают тренироваться», – заявила Батыршина.

Ирина Винер о запрете на въезд в Латвию: «Спросите лучше у Киркорова. Мне на это решение наплевать»