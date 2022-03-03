Алина Кабаева: «Более позорной страницы в истории спорта не было. Спортивных чиновников очень разозлило, когда Россия решила защитить Донбасс и Луганск от нацистов»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева жестко высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Считаю, что более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда. Руководство многих международных спортивных организаций давно и под разными предлогами занимается совершенно неспортивными делами. Теперь это перестали скрывать. Их «забота» о мире так же лицемерна, как и борьба за чистый спорт.

Они не беспокоились и не отстранили от соревнований ни одну страну, которая участвовала в уничтожении сотен тысяч мирных людей в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Но спортивных чиновников очень разозлило, когда Россия решила защитить Донбасс и Луганск от нацистов», – сказала Кабаева.