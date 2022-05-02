В мае в Белгороде и Ярославле пройдут международные турниры по художественной гимнастике

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова рассказала о международных турнирах, которые пройдут в России.

«Мы должны давать возможность девочкам как можно больше соревноваться, чтобы они не чувствовали никаких моментов, ущемляющих спортивное достоинство и негативно отражающихся на спортивной форме.

Поэтому у нас будут 10 мая соревнования, потом 26 мая, и мы все время будем эти турниры проводить.

В Красноярске у нас были и будут соревнования, в Омске турнир Жени Канаевой прошел, будут в Белгороде и Ярославле. И везде кто-то из зарубежных спортсменов будет участвовать», – сказала Винер-Усманова.

С 1 по 3 мая в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит международный турнир с участием лидеров российской сборной – Лалы Крамаренко, Анастасии Гузенковой и Марии Победушкиной.

«Это первый международный турнир, который проходит в Москве после объявления санкций. Другие сборные к нам еще не приезжают, но девочки, которые претендуют на попадание в сборную России, уже здесь.

К нам на турнир приехали гимнастки из Бельгии, Армении, Франции и Белоруссии. Конечно, мы ждем гимнасток из Азии, но у них в это время проходит чемпионат континента, мы ждем их на турнире 10 мая, который тоже будет называться международным», – добавила Винер-Усманова.