Хоркина об отказе немецких клубов сотрудничать с российскими гимнастами: «Это неприятно и неадекватно, но я другого не ожидала»

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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала решение немецких гимнастических клубов отказаться от сотрудничества с российскими спортсменами.

«Про немецкие клубы – это больше касается финансовой стороны. Понятно, что это неприятно и неадекватно, но я другого и не ожидала.

Не надо оглядываться на товарищей, которые считают, что международная гимнастика выиграет тем, что исключит Россию из международной повестки», – сказала Хоркина.

Артур Далалоян: «Все немецкие клубы отказались от российских спортсменов, и как минимум в ближайшем полугодии мы в бундеслиге не выступим»

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