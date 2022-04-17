Давид Белявский: «Это был вопрос чести – попасть на чемпионате России хотя бы в один финал. Другого я бы себе не простил»

Олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях Давид Белявский прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Казани.

Белявский сегодня одержал победу на брусьях.

«Наверное, это был для меня вопрос чести – попасть хотя бы в один финал. Другого я бы себе не простил, в первый же день взял и уехал.

Другое дело, что я не мог оставить себя без финала, сюда в Казань поддержать меня приехала жена, моя дочь. Они специально прилетели меня поддержать и как оставить их без такого зрелища?

Преимущество Поляшова по технике? Я понимал, что могу Владислава обыгрывать, базовая оценка у нас практически равная, разница в одну десятую.

Понятное дело, форма у меня сейчас похуже чем у него, но это в итоге не сказалось и все что мог я сегодня сделал», – сказал Белявский.