Никита Нагорный: «Честно говоря, я не рассчитывал завоевать какие-то награды на чемпионате России, хотя в сборной мы шутя обсуждали мои перспективы»

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный оценил свое выступление на чемпионате России в Казани.

16-17 апреля Нагорный взял золото в опорном прыжке, два серебра – на коне и в вольных упражнениях, а также бронзу в командном первенстве.

«Тот план, который я ставил перед собой на этих соревнованиях, мне удалось перевыполнить. Честно говоря, я вообще здесь не рассчитывал завоевать какие-то награды, хотя в сборной мы шутя обсуждали мои медальные перспективы.

Четыре медали соревнований в моем активе – это приятный показатель того, что я могу уже сейчас собраться, показать новые программы и сделать какие-то новые элементы.

Я приехал сюда и для того, чтобы подстроиться под новые правила. Мне также нужно было проверить, как будет чувствовать мое плечо после реабилитации», – рассказал Нагорный.

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